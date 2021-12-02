Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом».

«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» — это всегда матч, занимающий первые полосы газет, и, естественно, с приходом Ральфа Рангника это не изменится.

Все еще трудно понять, что представляет собой «Манчестер Юнайтед» с точки зрения игрового стиля, но я верю, что при немце они будут гораздо более организованными, особенно при игре на стандартах.

Что касается «Арсенала», то он определенно стал лучше, но, если честно, я думаю, они немного отстают от «Манчестер Юнайтед», если сравнивать их. Держа это в уме, я поставлю на домашнюю победу «МЮ», — приводит слова Оуэна Betvictor.

О назначении Рангника главным тренером «МЮ» стало известно 29 ноября. Контракт рассчитан до конца текущего сезона.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» состоится 2 декабря в 23:15 по московскому времени.