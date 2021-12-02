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«Уле Легенда». Фанаты «Манчестер Юнайтед» поддержали Сульшера

2 декабря, 23:44
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Болельщики «Манчестер Юнайтед» поддержали экс-главного тренера Уле-Гуннар Сульшера в матче 14-го тура АПЛ с «Арсеналом» (0:1, первый тайм).

Фанаты вывесили баннер с надписью: «Уле Легенда».

Сульшер выступал за «МЮ» в 1996-2007 годах и тренировал команду с декабря 2018 года по ноябрь 2021-го.

В 14 матчах «МЮ» набрал 18 матчей и занимает 10-е место в турнирной таблице.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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