«Уле Легенда». Фанаты «Манчестер Юнайтед» поддержали Сульшера

Болельщики «Манчестер Юнайтед» поддержали экс-главного тренера Уле-Гуннар Сульшера в матче 14-го тура АПЛ с «Арсеналом» (0:1, первый тайм).

Фанаты вывесили баннер с надписью: «Уле Легенда».

Сульшер выступал за «МЮ» в 1996-2007 годах и тренировал команду с декабря 2018 года по ноябрь 2021-го.

В 14 матчах «МЮ» набрал 18 матчей и занимает 10-е место в турнирной таблице.