Рангник получил рабочую визу и будет руководить «Манчестер Юнайтед» в матче с «Кристал Пэлас»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник получил разрешение на работу в Великобритании, сообщает журналист Саймон Стоун.

По информации источника, немецкий специалист предстал с данным вопросом перед независимой комиссией, назначенной Футбольной ассоциацией Англии.

Отмечается, что он не смог автоматически получить рабочую визу, потому что не тренировал с 2019 года.

Таким образом, Рангник будет руководить «Манчестер Юнайтед» в матче 15-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас».