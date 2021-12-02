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Рангник получил рабочую визу и будет руководить «Манчестер Юнайтед» в матче с «Кристал Пэлас»

15:15
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник получил разрешение на работу в Великобритании, сообщает журналист Саймон Стоун.

По информации источника, немецкий специалист предстал с данным вопросом перед независимой комиссией, назначенной Футбольной ассоциацией Англии.

Отмечается, что он не смог автоматически получить рабочую визу, потому что не тренировал с 2019 года.

Таким образом, Рангник будет руководить «Манчестер Юнайтед» в матче 15-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас».

Дополнительная информация:

https://twitter.com/sistoney67/status/1466369732878254081

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Карен Саркисян все материалы автора

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