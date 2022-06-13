Отец Сон Хын Мина прокомментировал игру футболиста в «Тоттенхэме»

Отец нападающего «Тоттенхэма» Сон Хын Мина рассказал о том, чего ждет от игры сына. Мужчина считает, что форвард недостаточно хорош.

«Он должен усерднее тренироваться и добиваться большего прогресса. Если его устраивает то, чего он достиг сейчас, кризис не за горами. Сон должен стараться быть лучше, чтобы оставаться в хорошей форме, не так ли? Он должен быть лучше нынешнего состояния», — цитирует отца футболиста CGTN.

По итогам завершившегося сезона АПЛ Сон Хын Мин стал лучшим бомбардиром лиги. Он разделил эту награду с нападающим «Ливерпуля» Мохамедом Салахом. У египтянина и корейца по 23 гола в 35 матчах чемпионата Англии.