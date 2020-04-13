Оставшиеся матчи АПЛ могут доиграть за пять недель

Чемпионат Англии могут доиграть в рекордные пять недель, сообщает Daily Telegraph.

По сведениям источника, руководство клубов надеются, что команды смогут сыграть на своих домашних стадионах, а не на нейтральных полях, даже если все матчи пройдут без зрителей.

13 марта руководство АПЛ приостановило проведение матчей из-за пандемии коронавируса на неопределенный срок. Командам осталось сыграть 9 туров.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 1 850 393 человека. Зафиксировано 114 253 летальных исхода от инфекции, вылечились 423 708 человек. Первое место по числу зараженных занимают США — 560 433 человек. Далее идут — Испания (166 831), Италия (156 363), Франция (132 591) и Германия (127 854).

В Великобритании число зараженных составляет 84 279 человек, 10 612 погибли.