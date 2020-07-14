Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер рассказал о целях команды на остаток сезона. 30-летний англичанин заявил, что «горожане» намерены выиграть Лигу чемпионов.

«Мы упустили трофей АПЛ, что стало большим ударом, — приводит слова Уокера Sky Sports. — Однако стоит снять шляпу перед «Ливерпулем», потому что они играли фантастически на протяжении всего сезона и заслужили чемпионство. Надеюсь, теперь «Ман Сити» сможет сделать то, что они сделали в прошлом году, и выиграть Лига Чемпионов. Мы доказали, что можем выигрывать чемпионат Англии, осталась только ЛЧ. Этого хотят и футболисты, и тренер. Некоторые наши игроки близки к завершению карьеры, например, Давид Сильва и Фернандинью. Они до сих пор не выигрывали ЛЧ. Мы в долгу перед ними, и победа в ЛЧ — меньшее, что можем для них сделать».

В первом матче 1/8 финала ЛЧ «Ман Сити» обыграл «Реал» со счетом 2:1. Ответная встреча пройдет 7 августа.