Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Англия

Ориги выбрал лучший гол супер-матча «Ливерпуль» — «Арсенал»

05:02
Теги:

Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги выбрал лучший гол матча 1/8 финала Кубка лиги против «Арсенала». Команды забили по 5 голов, а в серии пенальти выиграли «красные».

— Лучший гол вечера? Я думаю, что гол Окса был потрясающим, — цитирует BBC Ориги. — Вся команда справилась потрясающе, все игроки сражались.

Ливерпуль — Арсенал

Кубок английской лиги: новости и обзоры, календарь и результаты матчей, турнирная таблица

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир