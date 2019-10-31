Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги выбрал лучший гол матча 1/8 финала Кубка лиги против «Арсенала». Команды забили по 5 голов, а в серии пенальти выиграли «красные».

— Лучший гол вечера? Я думаю, что гол Окса был потрясающим, — цитирует BBC Ориги. — Вся команда справилась потрясающе, все игроки сражались.

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