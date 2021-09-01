Орье, которым интересуется «Спартак», расторг контракт с «Тоттенхэмом»

Защитник Серж Орье согласился расторгнуть контракт с «Тоттенхэмом» по обоюдному согласию. 28-летний ивуариец стал свободным агентом.

«Мне очень понравилось время, проведенное в «Тоттенхэме», и я хотел бы поблагодарить клуб и болельщиков, но чувствую, что сейчас подходящее время для меня, чтобы перейти к новому вызову», — скзаал Орье.

Как сообщает Sky Sports, к африканскому защитнику интерес проявляют «Уотфорд», «Бетис», «Спартак» и «Дженоа».

В сезоне-2020/21 Серж Орье принял участие в 19 матчах английской премьер-лиги, в которых отметился двумя забитыми мячами.