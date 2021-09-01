Орье, которым интересуется «Спартак», расторг контракт с «Тоттенхэмом»
Защитник Серж Орье согласился расторгнуть контракт с «Тоттенхэмом» по обоюдному согласию. 28-летний ивуариец стал свободным агентом.
«Мне очень понравилось время, проведенное в «Тоттенхэме», и я хотел бы поблагодарить клуб и болельщиков, но чувствую, что сейчас подходящее время для меня, чтобы перейти к новому вызову», — скзаал Орье.
Как сообщает Sky Sports, к африканскому защитнику интерес проявляют «Уотфорд», «Бетис», «Спартак» и «Дженоа».
В сезоне-2020/21 Серж Орье принял участие в 19 матчах английской премьер-лиги, в которых отметился двумя забитыми мячами.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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