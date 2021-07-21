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Ониека и Айер стали игроками «Брентфорда»

21 июля 2021, 23:47
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Новичок английской премьер-лиги «Брентфорд» объявил о двух трансферах.

Из датского «Мидьюлланна» перешел нигерийский полузащитник Фрэнк Ониека. Контракт с ним рассчитан до 30 июня 2026 года.

Из «Селтика» перешел норвежский защитник Кристоффер Айер. Соглашение рассчитано на аналогичный срок.

23-летний Айер в прошлом сезоне провел 46 матчей за «Селтик» во всех турнирах и забил два мяча при четырех голевых передачах. Ониека, которому также 23 года, отыграл 41 матч за «Мидтьюлланн». В его активе четыре гола и четыре результативных паса.

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Евгений Петров все материалы автора

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