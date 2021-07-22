Клуб из Англии вновь удивил мир: команда будет играть в прозрачной форме

Английский любительский клуб «Бидейл» презентовал форму на сезон-2020/21. Вновь дизайнеры шокировали общественность.

В новом чемпионате команда будет играть в прозрачных футболках и шортах, на которых нарисованы стрелочки, указывающие на мужские половые органы. Таким образом «Бидейл» намерен привлечь внимание к проблеме рака простаты. Форма создана, чтобы побуждать мужчин проходить тестирование.

El @AfcBedale lanz? un kit transparente, ahora s? lo he visto todo. pic.twitter.com/wYkz7ZwsEI — Gustavo Psonkevich (@GusCamisetas) July 21, 2021

Напомним, в 2019 году на гостевой форме команды было изображено картофельное пюре с сосисками и зеленым горошком, а в 2018-м футболки были стилизованы под гигантские хот-доги с горчицей и кетчупом