Клуб из Англии вновь удивил мир: команда будет играть в прозрачной форме
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Английский любительский клуб «Бидейл» презентовал форму на сезон-2020/21. Вновь дизайнеры шокировали общественность.
В новом чемпионате команда будет играть в прозрачных футболках и шортах, на которых нарисованы стрелочки, указывающие на мужские половые органы. Таким образом «Бидейл» намерен привлечь внимание к проблеме рака простаты. Форма создана, чтобы побуждать мужчин проходить тестирование.
Напомним, в 2019 году на гостевой форме команды было изображено картофельное пюре с сосисками и зеленым горошком, а в 2018-м футболки были стилизованы под гигантские хот-доги с горчицей и кетчупом
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