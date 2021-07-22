Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Клуб из Англии вновь удивил мир: команда будет играть в прозрачной форме

01:33
Новая форма «Бидейл». Фото Twitter
Новая форма «Бидейл». Фото Twitter

Английский любительский клуб «Бидейл» презентовал форму на сезон-2020/21. Вновь дизайнеры шокировали общественность.

В новом чемпионате команда будет играть в прозрачных футболках и шортах, на которых нарисованы стрелочки, указывающие на мужские половые органы. Таким образом «Бидейл» намерен привлечь внимание к проблеме рака простаты. Форма создана, чтобы побуждать мужчин проходить тестирование.

Напомним, в 2019 году на гостевой форме команды было изображено картофельное пюре с сосисками и зеленым горошком, а в 2018-м футболки были стилизованы под гигантские хот-доги с горчицей и кетчупом

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Молодой канадец подавал большие надежды, но вляпался в секс-скандал. Как один поступок может перечеркнуть всю карьеру
Что нос мужчины может рассказать о его характере
Гидрометцентр спрогнозировал опасную погоду в ряде регионов России
В Германии рассказали, как Россия разрушила мечту Запада
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
1
Офсайд