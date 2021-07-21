«Норвич» продлил контракт с главным тренером Фарке после возвращения в АПЛ
20:03
Главный тренер «Норвича» Даниэль Фарке продлил контракт, сообщает 21 июля официальный сайт клуба. Новое соглашение действует до 2025 года.
Под руководством немецкого специалиста «Норвич» в прошлом сезоне завоевал путевку в премьер-лигу. «Канарейки» заняли первое место в чемпионшипе. Фарке во второй раз стал победителем турнира во втором дивизионе вместе с командой.
44-летний Фарке ранее также тренировал «Липштадт» и вторую команду дортмундской «Боруссии».
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