«Норвич» продлил контракт с главным тренером Фарке после возвращения в АПЛ

Главный тренер «Норвича» Даниэль Фарке продлил контракт, сообщает 21 июля официальный сайт клуба. Новое соглашение действует до 2025 года.

Под руководством немецкого специалиста «Норвич» в прошлом сезоне завоевал путевку в премьер-лигу. «Канарейки» заняли первое место в чемпионшипе. Фарке во второй раз стал победителем турнира во втором дивизионе вместе с командой.

44-летний Фарке ранее также тренировал «Липштадт» и вторую команду дортмундской «Боруссии».