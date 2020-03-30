Оливье Жиру: «Зимой я сделал все, что мог, но «Челси» так и не отпустил меня»

Нападающий «Челси» Оливье Жиру рассказал о том, как пытался покинуть лондонскую команду в минувшее зимнее трансферное окно.

— Если честно, то я видел себя вообще где угодно, в любом клубе, — цитирует Telefoot Жиру. — Я прошел через тяжелые шесть месяцев, мне хотелось сменить обстановку, вновь начать играть и наслаждаться пребыванием на поле. Поэтому я и пытался уйти из «Челси» в январе. Я сделал все, что только мог, но «Челси» меня не отпустил, потому что хотел найти мне замену. 31 января я все еще надеялся, что покину команду. Я очень расстроился, что мне не удалось этого сделать, но следующим утром я проснулся и решил, что нужно оставить всю эту историю позади.

33-летний француз провел за «Челси» 13 матчей в сезоне-2019/20, на его счету 3 гола. Контракт футболиста с «синими» заканчивается в конце июня 2020 года. Зимой в СМИ появлялась информация о том, что Жиру может продолжить карьеру в «Тоттенхэме» или одном из клубов чемпионата Италии.