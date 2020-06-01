Оливье Жиру: «Меня беспокоит перспектива играть без фанатов»

Форвард «Челси» Оливье Жиру рассказал о подготовке к возобновлению чемпионата Англии. Ожидается, что АПЛ возобновится 17 июня.

— Мы возобновили тренировки 19 мая, — приводит слова Жиру официальный сайт УЕФА. — Здорово вернуться на поле, снова увидеть партнеров и просто поиграть в футбол. Мне этого не хватало.

Все очень необычно. Работаем в группах по пять человек. Необходимо соблюдать дистанцию как минимум два метра, значит, физический контакт исключен. Два раза в неделю нас проверяют коронавирус. Нельзя пользоваться раздевалками, не сходить в душ. Приходится переодеваться, перед тем как ехать домой, чтобы не запачкать машину. К тому же сейчас очень жарко... Я не жалуюсь, но мы сильно потеем!

Чего еще не хватало? Прежде всего встреч со своими любимыми, помимо семьи, с которой я жил здесь. Не хватало ресторанов и выходов из дома, хотелось быть на свежем воздухе. Недоставало походов в музеи с детьми, мне нравится, когда они узнают новое. Дочка задает кучу вопросов обо всем вокруг, и я люблю с ней чем-то делиться. Не хватало соревнований и адреналина, болельщиков. Меня беспокоит перспектива играть без фанатов. Но все нормально, настрой у меня что надо. Все родственники здоровы, так что мне грех жаловаться.