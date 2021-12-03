Обамеянг объяснил, почему «Арсенал» проиграл «Манчестер Юнайтед»

Капитан «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг после поражения от «Манчестер Юнайтед» (2:3) в 14-м туре чемпионата Англии отметил, что его команда сыграла хорошо.

«Мы разочарованы сегодня вечером, потому что команда играла очень хорошо. Результат для нас мог быть лучше. В таких встречах нужно играть уверенно и в защите, и в нападении, и проводить идеальную игру из-за уровня «Манчестер Юнайтед».

В конце первого тайма мы начали слишком долго опускаться в оборону и в итоге проиграли. Во втором тайме у нас был характер, чтобы вернуться, но я не забил и, возможно, не дал нам набрать очко. Я определенно должен забивать такие моменты, но не сдамся и буду продолжать пытаться забивать.

По сравнению с игрой против «Ливерпуля» на «Энфилде» мы сегодня выступили лучше. Старались изо всех сил", — цитирует BBC Обамеянга.