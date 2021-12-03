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Кэррик покинул «Манчестер Юнайтед» после победы над «Арсеналом»

03:55
Майкл Кэррик. Фото Instagram
Майкл Кэррик. Фото Instagram
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«Манчестер Юнайтед» объявил, что Майкл Кэррик покидает клуб. 40-летний англичанин был исполняющим обязанности главного тренера основной команды в последних трех матчах.

Под руководством Кэррика «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Челси» (1:1), обыграл «Вильярреал» (2:0) и «Арсенал» (3:2).

Напомним, Кэррик с 2006 по 2018 год играл за «Манчестер Юнайтед» — 464 матча, а затем стал тренером. Он был помощником сначала у Жозе Моуринью, а затем — у Уле-Гуннара Сульшера.

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Евгений Козинов все материалы автора

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