Кэррик: «У Рангника в «МЮ» есть хорошая команда и игроки, с которыми можно работать»

Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик рассказал о знакомстве с Ральфом Рангником, который возглавил клуб.

«Если честно, наш разговор был совсем небольшим. Я осознавал, что приму решение об уходе еще до реальных разговоров с Ральфом. Я хотел быть ясным, ничего личного. У него есть хорошая команда и игроки, с которыми можно работать», — приводит слова Кэррика BBC Sport.

После победы над «Арсеналом» (3:2) английский специалист заявил об уходе из «МЮ».

Кэррик с 2006 по 2018 год играл за «Манчестер Юнайтед» и провел 464 матча, а затем стал тренером. Он был помощником у Жозе Моуринью и Уле-Гуннара Сульшера.