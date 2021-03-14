Обамеянг не попал в основной состав «Арсенала» на матч с «Тоттенхэмом» из-за нарушения дисциплины

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что форвард Пьер-Эмерик Обамеянг не выйдет в старте на матч 28-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом».

«Он должен был начать матч в стартовом составе. У нас произошла ситуация с нарушением дисциплины, теперь он на скамейке. Это внутреннее дело. Есть определенный процесс перед матчем, который нужно уважать, вот и все. Я все оценил и принял такое решение», — сказал Артета Sky Sports.

Главный тренер «Арсенала» не стал раскрывать подробности ситуации с Обамеянгом.

Обамеянг в нынешнем сезоне забил девять голов в 23 матчах английской премьер-лиги.