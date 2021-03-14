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«Лестер» разгромил «Шеффилд Юнайтед», Ихеаначо оформил хет-трик

19:06
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«Лестер» разгромил «Шеффилд Юнайтед» в матче 28-го тура чемпионата Англии — 5:0. Хет-трик оформил форвард Келечи Ихеаначо.

«Лестер» поднялся в таблице на второе место, опередив на 2 очка «Манчестер Юнайтед», который провел на один матч меньше.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

28-й тур

«Лестер» — «Шеффилд Юнайтед» — 5:0 (1:0)

Голы: Ихеаначо, 39 (1:0). Перес, 64 (2:0). Ихеаначо, 69 (3:0). Ихеаначо, 78 (4:0). Ампаду, 80 — в свои ворота (5:0).

«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Рикарду Перейра (Олбрайтон, 46), Чаглар Сеюнджю, Кастань, Фофана, Тилеманс, Ндиди, Варди, Перес (Лешабела, 81), Ихеаначо.

«Шеффилд Юнайтед»: Рамсдейл, Бэшем, Стивенс, Ампаду, Болдок, Брайан, Флек, Норвуд (Ндиай, 79), Ландстрем, Шарп, Берк (Муссе, 63).

Предупреждения: Брайан, 74. Ландстрем, 88.

Судья: Бэнкес.

14 марта. Лестер. Стадион «Кинг Пауэр».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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