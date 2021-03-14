«Лестер» разгромил «Шеффилд Юнайтед», Ихеаначо оформил хет-трик
«Лестер» разгромил «Шеффилд Юнайтед» в матче 28-го тура чемпионата Англии — 5:0. Хет-трик оформил форвард Келечи Ихеаначо.
«Лестер» поднялся в таблице на второе место, опередив на 2 очка «Манчестер Юнайтед», который провел на один матч меньше.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
28-й тур
«Лестер» — «Шеффилд Юнайтед» — 5:0 (1:0)
Голы: Ихеаначо, 39 (1:0). Перес, 64 (2:0). Ихеаначо, 69 (3:0). Ихеаначо, 78 (4:0). Ампаду, 80 — в свои ворота (5:0).
«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Рикарду Перейра (Олбрайтон, 46), Чаглар Сеюнджю, Кастань, Фофана, Тилеманс, Ндиди, Варди, Перес (Лешабела, 81), Ихеаначо.
«Шеффилд Юнайтед»: Рамсдейл, Бэшем, Стивенс, Ампаду, Болдок, Брайан, Флек, Норвуд (Ндиай, 79), Ландстрем, Шарп, Берк (Муссе, 63).
Предупреждения: Брайан, 74. Ландстрем, 88.
Судья: Бэнкес.
14 марта. Лестер. Стадион «Кинг Пауэр».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/
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