Обамеянг может стать новым капитаном «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери заявил, что нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг может стать новым капитаном команды. Спустя неделю после выходки действующего капитана Гранита Джаки в матче против «Кристал Пэлас» Эмери до сих пор не прояснил, как клуб накажет игрока и останется ли он капитаном.

— Думаю, Обамеянг справился бы с этой ответственностью, — приводит слова Эмери BBC. — Он может взять эту ответственность на себя, однако нам нужно сперва проанализировать игру и ситуацию перед следующим матчем, а там мы решим.

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