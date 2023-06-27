Обамеянг может продолжить карьеру в «Галатасарае»

Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру в «Галатасарае», сообщает The Telegraph.

По информации издания, турецкий клуб уже готовит предложение синим по трансферу игрока.

Контракт нападающего с «Челси» рассчитан до лета 2024 года.

В минувшем сезоне 34-летний Обамеянг провел 21 матч, в которых забил 3 гола и сделал результативную передачу.