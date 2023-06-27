Обамеянг может продолжить карьеру в «Галатасарае»
Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру в «Галатасарае», сообщает The Telegraph.
По информации издания, турецкий клуб уже готовит предложение синим по трансферу игрока.
Контракт нападающего с «Челси» рассчитан до лета 2024 года.
В минувшем сезоне 34-летний Обамеянг провел 21 матч, в которых забил 3 гола и сделал результативную передачу.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Шеффилд Юн.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|11.08
|00:00
|
Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|00:00
|
Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|00:00
|
Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|00:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|00:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|00:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|00:00
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|00:00
|
Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|00:00
|
Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|00:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
|- : -
Новости