«Ньюкасл» включился в борьбу за полузащитника «Вулверхэмптона» Рубена Невеша

«Ньюкасл» вошел в число претендентов на полузащитника «Вулверхэмптона» Рубена Невеша, сообщает Daily Mail.

На 25-летнего футболиста также претендуют «Арсенал» и «Барселона». Отмечается, что контракт португальца с «волками» действует еще 1,5 года, но Невеш не планирует его продлевать.

Рубен Невеш забил 4 гола и получил 7 желтых карточек в 17 матчах АПЛ в этом сезоне.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 40 миллионов евро.