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«Ньюкасл» подписал хавбека сборной Шотландии Фрэйзера

19:34
Райан Фрэйзер. Фото «Ньюкасл»
Райан Фрэйзер. Фото «Ньюкасл»
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«Ньюкасл» подписал контракт с полузащитником Райаном Фрэйзером, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с 26-летним хавбеком сборной Шотландии рассчитано на пять сезонов.

С февраля 2013 года Фрэйзер играл за «Борнмут» и помо ему подняться из лиги 1 сперва в чемпионшип, а затем в премьер-лигу. В минувшем сезоне он провел 28 матчей и забил 1 гол в АПЛ, покинув команду до его завершения в связи с истекшим контрактом.

Авторитетный портал Transfermarkt поставил Фрэйзера на второе место в опубликованном сегодня рейтинге свободных агентов.

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