«Ньюкасл» отправил персонал во временный отпуск из-за коронавируса

«Ньюкасл» отправил неигровой персонал во временный отпуск из-за пандемии коронавируса, сообщает BBC.

«Ньюкасл» стал первым из клубов АПЛ, кто пошел на такие меры. Работникам клуба будет выплачиваться 100 процентов их заработной платы до конца апреля.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 785 807 человек. Умерших — 37 820, выздоровевших — 165 659. В России на данный момент 1846 случаев заражения, 16 человек умерли, выздоровело — 76.