«Ньюкасл» на выезде победил «Вест Хэм»
В матче 1-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» принимал «Ньюкасл». Гости победили со счетом 2:0.
В составе победителей отметились Каллум Уилсон и Джефф Хендрик.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
1-й тур
«Вест Хэм Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед» — 0:2 (0:0)
Голы: Уилсон, 56 (0:1). Хендрик, 87 (0:2).
«Вест Хэм Юнайтед»: Фабяньски, Огбонна, Фредерикс, Крессуэлл, Диоп, Нобл (Ярмоленко, 67), Пабло Форнальс (Алле, 67), Соучек, Райс, Антонио, Боуэн (Фелипе Андерсон, 89).
«Ньюкасл Юнайтед»: Дарлоу, Фернандес, Манкильо, Ласкеллес, Льюис, Шелви, Хендрик, Хэйден, Кэрролл (Лонгстафф, 88), Сен-Максимен (Жоэлинтон, 75), Уилсон (Альмирон, 85).
Предупреждения: Хэйден, 13. Фредерикс, 54. Манкильо, 68. Ярмоленко, 70.
Судья: Аттуэлл (Англия).
12 сентября. Лондон. Стадион «Лондон Стэдиум».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/