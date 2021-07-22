«Ньюкасл» может усилиться полузащитником «Саутгемптона»
10:33
«Ньюкасл» претендует на полузащитника «Саутгемптона» Марио Лемина, сообщает Daily Mail.
По информации источника, «сороки» рассматривают возможность обменять кого-то из своих игроков на 27-летнего габонца, однако «святые» готовы отпустить игрока только за денежную компенсацию в размере 4 миллионов фунтов.
В сезоне-2020/21 Лемина выступал за «Фулхэм» на правах аренды, на его счету 1 гол и 1 результативная передача в 30 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 9 миллионов фунтов.
Дополнительная информация:
https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-9811901/Newcastle-talks-Southampton-4m-midfielder-Mario-Lemina.html
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