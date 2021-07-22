Форвард «Байера» Грэй завершает переход в «Эвертон»

Нападающий «Байера» Демарэй Грэй приехал во Флориду (США), чтобы завершить переход в «Эвертон», сообщает Sky Sports.

По информации источника, 26-летний англичанин в ближайшее время присоединится к команде, которая проводит предсезонную подготовку в Штатах. Сообщается, что официально о переходе футболиста в клуб может быть объявлено уже сегодня. «Эвертон» заплатит за него 1,6 миллиона фунтов, а игрок подпишет контракт на два года.

Грэй перешел в «Байер» зимой 2021 года из «Лестера» за 1,8 миллиона фунтов. Футболист провел 10 матчей за команду из Леверкузена, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 7,2 миллиона фунтов.