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Форвард «Байера» Грэй завершает переход в «Эвертон»

11:21
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Нападающий «Байера» Демарэй Грэй приехал во Флориду (США), чтобы завершить переход в «Эвертон», сообщает Sky Sports.

По информации источника, 26-летний англичанин в ближайшее время присоединится к команде, которая проводит предсезонную подготовку в Штатах. Сообщается, что официально о переходе футболиста в клуб может быть объявлено уже сегодня. «Эвертон» заплатит за него 1,6 миллиона фунтов, а игрок подпишет контракт на два года.

Грэй перешел в «Байер» зимой 2021 года из «Лестера» за 1,8 миллиона фунтов. Футболист провел 10 матчей за команду из Леверкузена, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 7,2 миллиона фунтов.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/transfer-centre

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Иван Торопцев все материалы автора

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