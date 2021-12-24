«Ньюкасл» может подписать Одиона Игало
«Ньюкасл» интересуется нападающим «Аль-Шабаба» Одионом Игало, сообщает Sky Sports.
По информации источника, 32-летний нигериец согласится перейти в английский клуб, в случае если получит предложение.
В сезоне-2021/22 Игало провел 13 матчей за «Аль-Шабаб» в чемпионате Саудовской Аравии, на его счету 9 голов. Портал Transfermarkt.com оценивает форварда в 3,5 миллиона евро.
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