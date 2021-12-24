Ряд клубов АПЛ интересуется двоюродным братом Эменике
Несколько клубов английской премьер-лиги интересуются нападающим «Орландо» Дэрилом Дике, сообщает TEAMtalk.
По информации источника, на 21-летнего американца претендуют «Вест Хэм», «Ньюкасл», «Брайтон» и «Лидс». Сообщается, что футболиста также хочет подписать «Вест Бромвич» из чемпионшипа. Команду возглавляет Валерьен Исмаэл, который знаком с форвардом по работе в «Барнсли».
В нынешнем розыгрыше МЛС Дике провел 19 матчей за «Орландо», на его счету 11 голов и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро. Дике является двоюродным братом бывшего нападающего «Спартака» Эммануэла Эменике.
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Дополнительная информация:
https://www.teamtalk.com/west-bromwich-albion/west-ham-leeds-newcastle-brighton-daryl-dike-transfer-battle
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