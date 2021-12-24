«Арсенал» претендует на полузащитника «Болоньи» Сванберга
17:36
«Арсенал» интересуется полузащитником «Болоньи» Маттиасом Сванбергом, сообщает Il Resto del Carlino.
По информации источника, потенциальный трансфер может обойтись «канонирам» в сумму около 20 миллионов фунтов. Сообщается, что 22-летний шведский футболист отказался вести переговоры по продлению контракта с нынешним клубом до конца зимнего трансферного окна, поскольку хочет выслушать предложения от других команд.
В сезоне-2021/22 Сванберг провел 21 матч за «Болонью», на его счету 3 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 10,8 миллиона фунтов.
Дополнительная информация:
https://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/sport/occhio-bologna-svanberg-si-guarda-intorno-1.7176905
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