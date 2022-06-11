Нуньес пропустит игру сборной Уругвая из-за перехода в «Ливерпуль»

Нападающий Дарвин Нуньес пропустит ближайшую игру сборной Уругвая. Форвард не выйдет на поле в товарищеском матче против Панамы, поскольку завершает переход в «Ливерпуль» из «Бенфики», сообщает Record.

По данным источника, английский клуб достиг договоренности по трансферу и с португальским клубом, и с представителями 22-летнего уругвайца.

«Ливерпуль» готов заплатить за форварда 80 миллионов евро, сумма бонусных выплат может достигнуть 20 миллионов евро. Английский клуб предлагает игроку контракт на 5 лет.

В сезоне-2021/22 Нуньес забил 34 гола и сделал 4 результативные передачи в 41 матче за «Бенфику».