«Ньюкасл» хочет арендовать Марсьяля до конца сезона за 6 миллионов фунтов
«Ньюкасл» интересуется нападающим «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьялем, сообщает The Sun.
По информации источника, «сороки» хотят арендовать 26-летнего француза до конца сезона-2021/22 за 6 миллионов фунтов. Ранее агент футболиста заявил, что игрок хочет сменить клуб в зимнее трансферное окно.
В нынешнем сезоне Марсьяль провел 10 матчей за «Манчестер Юнайтед», на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 31,5 миллиона фунтов.
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Дополнительная информация:
https://www.thesun.co.uk/sport/football/17082742/man-utd-martial-newcastle-transfer-dzeko/
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