«Ньюкасл» хочет арендовать Джаку

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака входит в сферу интересов «Ньюкасла». «Сороки» собираются арендовать 27-летнего швейцарца этой зимой, сообщает The Telegraph.

Также на хавбека претендует «Милан». Именно «россонери» считаются фаворитом в этой борьбе. По информации британских СМИ, Джака уже начал присматривать себе дом в Италии.

Джака испортил отношения с болельщиками «Арсенала», вступив с ними в перепалку во время матча 10-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (2:2). После этого инцидента швейцарец был лишен капитанской повязки, а также перестал попадать в состав команды.

В текущем сезоне на его счету 9 матчей в чемпионате Англии, в которых он сделал один результативный пас.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр