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Сегодня, 22:12

Рой Ходжсон назначен главным тренером «Уотфорда»

Евгений Петров
Корреспондент
Рой Ходжсон.
Фото Twitter

Новым главным тренером «Уотфорда» стал Рой Ходжсон, сообщает официальный сайт клуба.

Его ассистентом станет Рэй Левингтон.

Контракт специалиста рассчитан до конца сезона. На этом посту он заменид Клаудио Раньери.

Последним местом работы 74-летнего специалиста был «Кристал Пэлас». Ранее он также тренировал «Бристоль Сити», «Мальме», «Интер», «Грассхопперс», «Копенгаген», «Удинезе», «Викинг», «Фулхэм» и «Ливерпуль». Работал со сборными Швейцарии, ОАЭ, Финляндии и Англии.

ФК Уотфорд
Рой Ходжсон
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3
 Челси 24 13 8 3 48-18 47
4
 МЮ 22 11 5 6 36-30 38
5
 Вест Хэм 23 11 4 8 41-31 37
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 Арсенал 21 11 3 7 33-25 36
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 Тоттенхэм 20 11 3 6 26-24 36
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 Брайтон 22 6 12 4 23-23 30
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 Астон Вилла 21 8 2 11 28-32 26
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 Эвертон 20 5 4 11 24-35 19
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 Ньюкасл 21 2 9 10 21-43 15
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 Уотфорд 20 4 2 14 23-40 14
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Норвич – Астон Вилла
 0 : 2
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15.12 22:30
Брайтон – Вулверхэмптон
 0 : 1
15.12 22:30
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 2 : 2
15.12 23:00
Арсенал – Вест Хэм
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Челси – Эвертон
 1 : 1
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Ливерпуль – Ньюкасл
 3 : 1
19.01 22:30
Лестер – Тоттенхэм
 2 : 3
19.01 23:00
Брентфорд – МЮ
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Бернли – Уотфорд
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Диогу Жота

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Ливерпуль

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Джейми Варди

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Манчестер Сити

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Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

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Манчестер Юнайтед

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