Рой Ходжсон назначен главным тренером «Уотфорда»

Новым главным тренером «Уотфорда» стал Рой Ходжсон, сообщает официальный сайт клуба.

Его ассистентом станет Рэй Левингтон.

We are delighted to confirm the appointment of Roy Hodgson as the club's manager.



Welcome to Watford, Roy! — Watford Football Club (@WatfordFC) January 25, 2022

Контракт специалиста рассчитан до конца сезона. На этом посту он заменид Клаудио Раньери.

Последним местом работы 74-летнего специалиста был «Кристал Пэлас». Ранее он также тренировал «Бристоль Сити», «Мальме», «Интер», «Грассхопперс», «Копенгаген», «Удинезе», «Викинг», «Фулхэм» и «Ливерпуль». Работал со сборными Швейцарии, ОАЭ, Финляндии и Англии.