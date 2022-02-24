«Ньюкасл» готов продать Альмирона в летнее трансферное окно

«Ньюкасл» хочет продать полузащитника Мигеля Альмирона, сообщает Chronicle.

По информации источника, «сороки» готовы рассмотреть предложения по 28-летнему парагвайцу в летнее трансферное окно.

В сезоне-2021/22 Альмирон принял участие в 20 матчах «Ньюкасла» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 16 миллионов евро.