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Лукаку готов пойти на понижение зарплаты ради перехода из «Челси» в «Интер»

Нападающий «Челси» Лукаку хочет вернуться в «Интер» и готов пойти на понижение зарплаты
Карен Саркисян
Корреспондент

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку хочет вернуться в «Интер», сообщает La Gazzetta dello Sport 24 февраля.

По информации источника, 28-летний бельгиец готов пойти на понижение зарплаты ради возвращения в миланский клуб.

Отмечается, что единственный вариант возвращения нападающего в «Интер» — это аренда.

При этом непонятно, пойдут ли миланцы на возвращение Лукаку, так как клуб нацелен на приобретение нападающего «Сассуоло» Джанлуки Скамакки.

Напомним, что Лукаку перешел в «Челси» из «Интера» 12 августа 2021 года. Контракт нападающего с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. В нынешнем сезоне бельгиец забил 10 мячей и отдал две результативные передачи в 28 матчах.

Источник: https://www.gazzetta.it/Calcio/Calciomercato/Inter/24-02-2022/inter-lukaku-club-ha-altri-piani-ma-rom-pronto-ridursi-ingaggio-4301578572107.shtml
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 Ливерпуль 26 18 6 2 70-20 60
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 МЮ 26 13 7 6 44-34 46
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 Арсенал 23 13 3 7 36-26 42
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 Вест Хэм 26 12 6 8 45-34 42
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 Вулверхэмптон 24 12 4 8 23-18 40
8
 Тоттенхэм 24 12 3 9 31-32 39
9
 Брайтон 25 7 12 6 25-28 33
10
 Саутгемптон 25 7 11 7 32-37 32
11
 Кр. Пэлас 26 6 11 9 36-37 29
12
 Астон Вилла 24 8 3 13 31-37 27
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 Лестер 23 7 6 10 37-43 27
14
 Брентфорд 26 6 6 14 27-42 24
15
 Лидс 25 5 8 12 29-56 23
16
 Эвертон 23 6 4 13 28-40 22
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 Ньюкасл 24 4 10 10 26-45 22
18
 Бернли 23 3 11 9 21-29 20
19
 Уотфорд 25 5 3 17 25-47 18
20
 Норвич 25 4 5 16 15-53 17
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Ман. Сити – Вулверхэмптон
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Арсенал – Саутгемптон
 3 : 0
11.12 18:00
Ливерпуль – Астон Вилла
 1 : 0
11.12 18:00
Челси – Лидс
 3 : 2
11.12 20:30
Норвич – МЮ
 0 : 1
12.12 17:00
Бернли – Вест Хэм
 0 : 0
12.12 17:00
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