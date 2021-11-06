Барнс: «Переход Роналду был ошибкой. У «Манчестер Юнайтед» нарушен баланс»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Джон Барнс высказался о переходе нападающего Джейдона Санчо из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Юнайтед».

«Переход Санчо не был ошибкой, — приводит слова Барнса Daily Mail со ссылкой на BonusCodeBets. — Трансфер Роналду был ошибкой. У «Манчестер Юнайтед» нарушен баланс. Джейдон был приобретен за 80 миллионов фунтов, но как ему проявить себя, если он сидит на скамейке. Мне жаль его, как и Рэшфорда с Гринвудом. Криштиану и Фернандеш доминируют в атаке команды».

В нынешнем сезоне 21-летний англичанин провел 12 матчей и не отметился результативными действиями. У 36-летнего португальца девять голов и одна передача в 11 встречах.