Барнс: «Переход Роналду был ошибкой. У «Манчестер Юнайтед» нарушен баланс»
Бывший полузащитник «Ливерпуля» Джон Барнс высказался о переходе нападающего Джейдона Санчо из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Юнайтед».
«Переход Санчо не был ошибкой, — приводит слова Барнса Daily Mail со ссылкой на BonusCodeBets. — Трансфер Роналду был ошибкой. У «Манчестер Юнайтед» нарушен баланс. Джейдон был приобретен за 80 миллионов фунтов, но как ему проявить себя, если он сидит на скамейке. Мне жаль его, как и Рэшфорда с Гринвудом. Криштиану и Фернандеш доминируют в атаке команды».
В нынешнем сезоне 21-летний англичанин провел 12 матчей и не отметился результативными действиями. У 36-летнего португальца девять голов и одна передача в 11 встречах.
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Дополнительная информация:
https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-10168451/Jadon-Sancho-just-bit-player-Man-United-following-73m-move.html
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