«Ньюкасл» договорился о продлении контракта с форвардом Уилсоном

«Ньюкасл» договорился о продлении контракта с нападающим Каллумом Уилсоном, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, новое соглашение с 30-летним англичанином будет действовать до конца июня 2026 года, футболисту поднимут зарплату.

Уилсон выступает за «Ньюкасл» с сентября 2020 года. В сезоне-2022/23 он забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 5 матчах за «сорок».

Нынешний контракт форварда действует до конца июня 2024 года.