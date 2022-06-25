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«Ньюкасл», «Астон Вилла» и «Эвертон» интересуются полузащитником «Вест Хэма» Соучеком

Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник «Вест Хэма» Томаш Соучек может сменить команду этим летом, сообщает The Sun.

Как утверждает источник, 27-летний чех недоволен ходом переговоров по новому контракту с «молотобойцами». «Ньюкасл», «Астон Вилла» и «Эвертон» следят за ситуацией и рассматривают возможность покупки футболиста.

В сезоне-2021/22 Соучек забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу в 49 матчах за «Вест Хэм» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.

Источник: https://www.thesun.co.uk/sport/18996629/west-ham-tomas-soucek-contract-transfer-offers/
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