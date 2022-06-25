«Ньюкасл», «Астон Вилла» и «Эвертон» интересуются полузащитником «Вест Хэма» Соучеком

Полузащитник «Вест Хэма» Томаш Соучек может сменить команду этим летом, сообщает The Sun.

Как утверждает источник, 27-летний чех недоволен ходом переговоров по новому контракту с «молотобойцами». «Ньюкасл», «Астон Вилла» и «Эвертон» следят за ситуацией и рассматривают возможность покупки футболиста.

В сезоне-2021/22 Соучек забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу в 49 матчах за «Вест Хэм» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.