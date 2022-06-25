«Мидлсбро» хочет получить от «Тоттенхэма» 15 миллионов фунтов за 21-летнего защитника Спенса
«Тоттенхэм» ведет переговоры по трансферу защитника «Мидлсбро» Джеда Спенса, сообщает The Sun.
По данным источника, «боро» хочет получить за 21-летнего англичанина 15 миллионов фунтов и требует включить в сделку потенциальные бонусные выплаты в случае успешной игры футболиста за «шпор».
Ранее сообщалось, что в переговорах по трансферу игрока участвует президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви.
В сезоне-2021/22 Спенс выступал за «Ноттингем Форест» на правах аренды, защитник помог команде вернуться в АПЛ. 21-летний англичанин забил 3 гола и сделал 5 результативных передач в 50 матчах за «лесников».
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Спенса в 7,2 миллиона фунтов.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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31 тур
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -
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