«Мидлсбро» хочет получить от «Тоттенхэма» 15 миллионов фунтов за 21-летнего защитника Спенса

«Тоттенхэм» ведет переговоры по трансферу защитника «Мидлсбро» Джеда Спенса, сообщает The Sun.

По данным источника, «боро» хочет получить за 21-летнего англичанина 15 миллионов фунтов и требует включить в сделку потенциальные бонусные выплаты в случае успешной игры футболиста за «шпор».

Ранее сообщалось, что в переговорах по трансферу игрока участвует президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви.

В сезоне-2021/22 Спенс выступал за «Ноттингем Форест» на правах аренды, защитник помог команде вернуться в АПЛ. 21-летний англичанин забил 3 гола и сделал 5 результативных передач в 50 матчах за «лесников».

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Спенса в 7,2 миллиона фунтов.