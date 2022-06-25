«Ливерпуль» получит 10 процентов от суммы продажи форварда «Униона» Авонийи в «Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» близок к завершению трансфера нападающего «Униона» Тайво Авонийи, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, английский клуб заплатит за 24-летнего нигерийца около 20 миллионов евро.

«Ливерпуль», из которого форвард перешел в «Унион», получит 10 процентов от суммы трансфера согласно договоренности с берлинским клубом.

«Унион» арендовал Авонийи у «Ливерпуля» в сентябре 2020 года, летом 2021 года немецкий клуб выкупил игрока у мерсисайдцев. В сезоне-2021/22 нападающий забил 20 голов и сделал 5 результативных передач в 43 матчах за «Унион».