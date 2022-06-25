«Ливерпуль» получит 10 процентов от суммы продажи форварда «Униона» Авонийи в «Ноттингем Форест»
«Ноттингем Форест» близок к завершению трансфера нападающего «Униона» Тайво Авонийи, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По данным источника, английский клуб заплатит за 24-летнего нигерийца около 20 миллионов евро.
«Ливерпуль», из которого форвард перешел в «Унион», получит 10 процентов от суммы трансфера согласно договоренности с берлинским клубом.
«Унион» арендовал Авонийи у «Ливерпуля» в сентябре 2020 года, летом 2021 года немецкий клуб выкупил игрока у мерсисайдцев. В сезоне-2021/22 нападающий забил 20 голов и сделал 5 результативных передач в 43 матчах за «Унион».
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|+/-
|О
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1
|Ман. Сити
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2
|Ливерпуль
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|МЮ
|0
|0
|0
|0
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|0
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7
|Вест Хэм
|0
|0
|0
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|0-0
|0
|
8
|Лестер
|0
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|0
|0
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|0
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9
|Брайтон
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
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|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -
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