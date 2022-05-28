Салах рассказал о взаимоотношениях с главным тренером Юргеном Клоппом

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах сообщил о своих отношениях с главным тренером команды Юргеном Клоппом. Он признался, что иногда специалист его выводит из себя.

«Клопп — хороший тренер для всех нас. Нас отличные отношения. Он сыграл большую роль в завоевании трофеев. Он знает, как сделать всех в команде счастливыми. Иногда он выводит меня из себя, он знает это. Я хочу играть каждую минуту, но понимаю его решения», — цитирует Салаха BT Sport.

Сегодня, 28 мая, «Ливерпуль» сыграет в финальном матче Лиги с «Реалом». Игра пройдет на стадионе «Стад де Франс». Начало — в 22.00 мск.