Неймар не входит в планы главного тренера «Челси» Почеттино
Нападающий «ПСЖ» Неймар не станет игроком «Челси» этим летом, сообщает журналист Низар Кинселла.
По данным источника, бразилец не входит в планы главного тренера Маурисио Почеттино, поэтому футболист вряд ли перейдет в лондонский клуб.
Неймар в 2017 году перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро. С тех пор он сыграл 173 матча, забил 118 голов и отдал 77 голевых передач.
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|Вулверхэмптон
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|0-0
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14
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Борнмут
|0
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|0
|0-0
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16
|Нот. Форест
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|0
|0-0
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17
|Эвертон
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Бернли
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|0-0
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19
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
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Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
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Ньюкасл – Астон Вилла
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