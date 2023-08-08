Неймар не входит в планы главного тренера «Челси» Почеттино

Нападающий «ПСЖ» Неймар не станет игроком «Челси» этим летом, сообщает журналист Низар Кинселла.

По данным источника, бразилец не входит в планы главного тренера Маурисио Почеттино, поэтому футболист вряд ли перейдет в лондонский клуб.

Неймар в 2017 году перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро. С тех пор он сыграл 173 матча, забил 118 голов и отдал 77 голевых передач.