Невилл заявил, что «МЮ» ни в коем случае не должен продавать Рашфорда

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл оценил игру футболиста сборной Англии Маркуса Рэшфорда на чемпионате мира — 2022.

«В последние несколько лет некоторые люди говорили, что МЮ должен продать Рэшфорда, но я был не согласен. «Манчестер Юнайтед» ни в коем случае не должен этого делать... Здорово видеть его в футболке сборной Англии», — приводит слова Невилла Sky Sports.

25-летний англичанин присоединился к «Манчестер Юнайтед» в январе 2016 года и провел за клуб 336 матчей, забил 106 мячей и отдал 60 результативных передач.

Сборная Англии вышла в плей-офф ЧМ-2022 с первого места. В 1/8 финала англичане сыграют с Сенегалом. Матч состоится 4 декабря.