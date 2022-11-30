Гари Невилл рассказал, почему Магуайр за сборную Англии играет лучше, чем за «МЮ»

Бывший игрок «МЮ» Гари Невилл рассказал, почему в сборной Англии Гарри Магуайр играет лучше, чем за манкунианскую команду.

«Думаю, в сборной Англии Магуайр чувствует себя более любимым, чувствует себя как дома. Поэтому он лучше играет за сборную, чем за клуб. «МЮ» — беспощадный клуб. Я знаю об этом, так как провел там 20 лет, он может съесть тебя заживо», — цитирует Невилла Sky Sports.

А этом сезоне АПЛ защитник провел всего три матча за «МЮ», не отметившись результативными действиями. На ЧМ-2022 он сыграл в трех встречах сборной Англии в групповой стадии, сделав один ассист. Турнир проходит с 20 ноября по 18 декабря.