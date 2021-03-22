Невилл считает, что «Манчестер Юнайтед» не воспользовался своим шансом в Кубке Англии

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Гэри Невилл прокомментировал вылет команды в четвертьфинале Кубка Англии от «Лестера» (1:3).

«Я знаю, что Сульшер применяет ротацию, но это был настоящий шанс. Победителю этого матча в полуфинале доставался «Саутгемптон». Что за возможность! Я уверен, что игрокам нужно завоевать трофей под его руководством.

Конечно, в начале сезона второе место было бы приоритетом, но теперь приоритетом станет выигрыш трофея. У «МЮ» осталась только Лига Европы, хотя в Кубке был отличный шанс. У них хорошая статистика в матчах с «Лестером». Я слушал репортаж об этой игре в машине. «Юнайтед» смогли отыграться, и я подумал, что они своего не упустят. Это не удивило бы, учитывая результаты «МЮ» на выезде. Но они пропустили второй, потом третий и упустили огромный шанс. Как болельщик «Юнайтед» я деморализован. Это была хорошая возможность", — цитирует Невилла Mirror.

21 марта в 1/4 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» проиграл «Лестеру» со счетом 1:3 и вылетел из турнира.

В полуфинале «Лестер» сыграет с «Саутгемптоном». Матч запланирован на 17 апреля.