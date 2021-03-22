Байи беспокоится, что «Манчестер Юнайтед» планирует продать его летом

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи беспокоится о том, что клуб предлагает ему подписать новый контракт, только чтобы дороже продать летом.

По информации Sky Sports, клуб и игрок были близки к подписанию нового контракта. Но Байи рассказал друзьям о том, что, по его мнению, тренер Уле-Гуннар Сульшер никогда не поставит его в стартовый состав, а предложение нового контракта означает только то, что «МЮ» планирует продать его летом подороже.

«Эрик любит клуб и болельщиков, его семья обосновалась в Манчестере. Он хотел бы провести остаток карьеры на «Олд Траффорд». Но он считает, что клуб очень неуважительно относится к нему. Что бы он ни сделал, Уле никогда не поставит его в основной состав», – цитирует Sky Sports друга Байи.

26-летний футболист перешел в «Манчестер Юнайтед» летом 2016 года из «Вильярреала». 11 марта ивуариец провел свой 100-й матч за клуб, сыграв в 1/8 финала Лиги Европы против «Милана». Контракт Байи заканчивается летом 2022 года.

В текущем сезоне игрок провел за «Манчестер Юнайтед» 15 матчей и сделал одну результативную передачу.