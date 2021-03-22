Байи беспокоится, что «Манчестер Юнайтед» планирует продать его летом
Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи беспокоится о том, что клуб предлагает ему подписать новый контракт, только чтобы дороже продать летом.
По информации Sky Sports, клуб и игрок были близки к подписанию нового контракта. Но Байи рассказал друзьям о том, что, по его мнению, тренер Уле-Гуннар Сульшер никогда не поставит его в стартовый состав, а предложение нового контракта означает только то, что «МЮ» планирует продать его летом подороже.
«Эрик любит клуб и болельщиков, его семья обосновалась в Манчестере. Он хотел бы провести остаток карьеры на «Олд Траффорд». Но он считает, что клуб очень неуважительно относится к нему. Что бы он ни сделал, Уле никогда не поставит его в основной состав», – цитирует Sky Sports друга Байи.
26-летний футболист перешел в «Манчестер Юнайтед» летом 2016 года из «Вильярреала». 11 марта ивуариец провел свой 100-й матч за клуб, сыграв в 1/8 финала Лиги Европы против «Милана». Контракт Байи заканчивается летом 2022 года.
В текущем сезоне игрок провел за «Манчестер Юнайтед» 15 матчей и сделал одну результативную передачу.
Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/football/news/11667/12253521/eric-bailly-fears-new-manchester-united-deal-only-offered-to-command-bigger-transfer-fee-in-summer
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