«Мои мальчики всегда будут моими мальчиками». Моуринью опубликовал фото с Джоном Терри

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью в своем Instagram опубликовал фотографию после перенесенного матча 18-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (2:0).

В соцсети португальский специалист выложил совместное фото с экс-футболистом Джоном Терри, который сейчас является ассистентом главного тренера «Астон Виллы».

«Горжусь своей командой и особенно рад чувствовать, что мои мальчики всегда будут моими мальчиками», — написал Моуринью.

Терри выступал под руководством португальца в «Челси». «Тоттенхэм» в 29 матчах АПЛ набрал 48 баллов и занимает 6-е место в турнирной таблице.