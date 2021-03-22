«Мои мальчики всегда будут моими мальчиками». Моуринью опубликовал фото с Джоном Терри
12:40
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью в своем Instagram опубликовал фотографию после перенесенного матча 18-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (2:0).
В соцсети португальский специалист выложил совместное фото с экс-футболистом Джоном Терри, который сейчас является ассистентом главного тренера «Астон Виллы».
«Горжусь своей командой и особенно рад чувствовать, что мои мальчики всегда будут моими мальчиками», — написал Моуринью.
Терри выступал под руководством португальца в «Челси». «Тоттенхэм» в 29 матчах АПЛ набрал 48 баллов и занимает 6-е место в турнирной таблице.
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