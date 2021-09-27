Невилл остался недоволен игрой «Тоттенхэма» в матче с «Арсеналом»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал результат матча 6-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Тоттенхэм» (3:1).

«Арсенал» лучше подготовился к матчу, а план «Тоттенхэма» был слишком простым. Показалось, они просто хотели отправить мяч вперед любой ценой, бесцельно били вперед. Игровая смелость «Тоттенхэма», их желание вернуть себе мяч и идти вперед кардинально отличались от того, что было в матче с «Челси» на прошлой неделе. «Арсенал» их просто задавил. Первый тайм был по-настоящему жалким.

Можно сказать, что во втором тайме Гарри Кейн должен был забивать два-три гола и мог заработать пенальти. Однако он не в порядке, сейчас с ним явно что-то не так, он совсем не выглядит довольным.

Плохой день для Нуну и игроков «Тоттенхэма», поскольку их болельщики покинули стадион, размышляя о том, что проблем тут больше, чем просто поражение 1:3 от «Арсенала», — приводит слова Невилла Sky Sports.

Обе команды имеют по девять очков и на данный момент делят 10-11 места.