Нуну взял на себя ответственность за поражение «Тоттенхэма» в матче против «Арсенала»
26 сентября 2021, 23:49
Главный тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту прокомментировал итоги матча 6-го тура чемпионата Англии против «Арсенала» (1:3).
«Мы не сыграли хорошо. План на матч не был хорош. Решения не были хороши. В общем, это был не наш день, определенно не наш.
Буду честен. Когда у вас есть план на игру, нужно решить, кого выпустить на поле, чтобы его воплотить. Я беру на себя ответственность, потому что решения не соответствовали установке. Я не буду называть отдельных игроков, но футболистам, которые были на поле, не удалось реализовать план на игру», — приводит слова португальца BBC Sport.
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