Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гэри Нэвилл прокомментировал подписание полузащитника «Аякса» Донни ван де Бека.

«Не понимаю трансфера ван де Бека в «Манчестер Юнайтед». Как Сульшер будет его использовать — для меня загадка. За футболиста заплатили 40 миллионов фунтов, а он не выходит на поле. Зачем тогда покупали такого игрока», — сказал Нэвилл в интервью Sky Sports.

В нынешнем сезоне АПЛ 23-летний голландский защитник провел 4 матча и забил 1 мяч.